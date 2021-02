Eficácia da vacina de Oxford sobre cepa do Amazonas sai em 14 dias

O Senac Paraíba abriu oferta de 1.237 vagas em 60 cursos, palestras, oficinas e workshops de forma remota por causa da pandemia do novo coronavírus. São formações nas áreas de Beleza, Comércio, Moda, Tecnologia da Informação, Idiomas, Saúde, Gastronomia, Hospitalidade, Gestão e Comunicação. As matrículas já estão abertas e podem ser feitas no site do Senac PB.

A programação tem formação para os mais diversos perfis de profissionais do comércio de bens, serviços e turismo. Com capacitações que variam de uma a duas horas, com as oficinas e as palestras, até os cursos maiores com cargas horárias de 70 horas, como é o caso dos de Idiomas, e o de Assistente Administrativo, que tem duração de 160 horas.

O início das aulas está previsto ainda para este mês de fevereiro, mas também em março e abril, a depender do curso ou outra opção escolhida. Como acontece de forma remota, as aulas têm momentos de interação ao vivo com a equipe pedagógica do Senac Paraíba, segundo informações enviadas ao ClickPB.

A programação completa, opções de horários, valores e todos os detalhes estão disponíveis no site pb.senac.br.

clickpb