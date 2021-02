GUARABIRA: Saúde lança a campanha “Vacina SIM” contra a desinformação e fake news

A Prefeitura de Guarabira, através da Secretaria de Saúde, lançou a campanha “VACINA SIM”, que tem como objetivo incentivar a população brasileira a se vacinar contra a covid-19.

A iniciativa já iniciou com vários veículos de imprensa e governo, buscando combater as desinformações e as “fake news” criadas em torno das vacinas desenvolvidas para o combate da pandemia.

“É importante que a pessoa, em caso de dúvidas sobre os imunizantes existentes, sobre a pandemia de COVID-19 ou sobre o cronograma de vacinação proposto pelo Plano Nacional de Imunização, procure o Posto de Saúde mais próximo da sua casa ou contate a secretaria pelo telefone 3271-4813 (whatsapp) para buscar informações sérias e verdadeiras, combatendo as desinformações e as ‘fake news’ existentes”, destacou a coordenadora de vigilância epidemiológica do município, Elicácia Cunha.

QUADRO EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO

A coordenadora destaca ainda que todos os dias são atualizados à população o quadro epidemiológico da cidade, com um retrato dos dados da pandemia, através do endereço guarabira.pb.gov.br/coronavirus.