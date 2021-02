Pilõezinhos: CRAS: matrículas para crianças e adolescentes começam na próxima segunda, dia 22

A Prefeitura de Pilõezinhos, informa que na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, estarão abertas as matrículas para crianças e adolescentes participantes das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social.

É preciso que o interessado apresente as seguintes cópias da documentação:

• RG, CPF e Certidão de Nascimento da criança ou adolescente;

• RG e CPF dos pais ou responsáveis;

• Comprovante de residência;

• Cartão do Bolsa Família;

• E o Número de Identificação Social (NIS)

O horário de atendimento do CRAS, localizado no Conjunto Mandaú, é de segunda a sexta, das 08h às 16h.