Secretaria de Saúde oferece serviços de prótese dentária nesta sexta-feira, dia 19

O prefeito Marcus Diôgo recebeu em seu gabinete na manhã desta quinta-feira (18/2) representantes de cinco instituições sociais, e assinou junto aos mesmos, convênios com fins de a Prefeitura repassar recursos financeiros para custear despesas com atividades desenvolvidas por estas entidades.

A celebração da parceria foi firmada com Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Guarabira, Associação Menores com Cristo, Associação das Irmãs de Maria Missionária, Movimento de Adolescentes e Crianças e Instituto Autismo Amor Infinito.

Após a assinatura dos termos de cooperação com as supracitadas instituições o prefeito Marcus Diôgo falou da satisfação e felicidade de estar cumprindo este importante papel. “Com muita felicidade que assino hoje estes convênios. Essas instituições representam um importante papel no atendimento ao cidadão em nossa cidade. São pessoas cheias de amor e humanidade que dedicam tempo e recursos em ações e projetos solidários de grande relevância social. Obrigado a todos pela parceria e confiança! ”, destacou o prefeito.