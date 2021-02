Pagamento dos salários de fevereiro dos servidores estaduais será quinta e sexta-feira

As aulas presenciais da rede pública de ensino da Paraíba estão suspensas, de acordo com o governador do estado, João Azevêdo (Cidadania). As aulas começariam no sistema híbrido, com 30% da capacidade de alunos de forma presencial e 70% remota, no dia 1º de março.

A medida foi adotado devido ao aumento nos casos de Covid-19 na Paraíba. Durante cinco dias consecutivos, a Paraíba registrou mais de mil casos confirmados da doença. Já são 212.286 casos de contaminação pelo novo coronavírus em todo o estado e 4.356 mortes.

Conforme entrevista do governador da Paraíba à TV Cabo Branco, nesta segunda-feira (22), a orientação é que as escolas particulares também suspendam as aulas presenciais por pelo menos 15 dias, para frear o aumento de casos e evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Com a decisão, as aulas do sistema público estadual vão começar, ainda no dia 1º de março, mas de forma totalmente remota, e deve permanecer dessa forma até que o cenário da pandemia do novo coronavírus esteja mais favorável.

O governador João Azevêdo se reúne, nesta segunda-feira (22), com os representantes da Secretaria de Estado da Saúde e de diversos órgãos do setor sanitário do estado, bem como da Procuradoria Geral do Estado, para definir ações de enfrentamento da pandemia, a fim de conter o avanço da Covid-19 na Paraíba.

G1