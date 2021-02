VIDEO: Governador apela para população redobrar cuidados para conter disseminação da Covid-19

O governador João Azevêdo reforçou, neste domingo (21), em vídeo, apelo para a população paraibana redobrar os cuidados e evitar aglomerações para conter a disseminação do coronavírus. As declarações do gestor têm como base o 19º levantamento do Plano Novo Normal, que coloca 62% dos municípios paraibanos na bandeira laranja, um aumento de 527% em relação à 18ª avaliação, na qual cerca de 10% dos municípios encontravam-se nesta condição.

“O distanciamento social, o uso de máscaras, a higiene correta das mãos salvam vidas. Nós estamos pedindo à sociedade esse esforço porque não queremos perder mais pessoas para a Covid-19. Enquanto a vacina não chega para todos, precisamos redobrar os cuidados, pensar no nosso próximo, agir coletivamente, só assim venceremos esse inimigo invisível que há um ano nos impôs uma nova forma de convivência”, ressaltou.

O chefe do Executivo estadual também anunciou que irá reunir, nesta segunda-feira (22), o Comitê Gestor da Saúde para analisar medidas que visem reduzir o contágio pelo novo vírus no estado. “O momento requer ação, união, solidariedade, responsabilidade social. Nós precisamos da compreensão de vocês. Os nossos profissionais de saúde estão esgotados físico e emocionalmente. Nós entendemos que as pessoas estão cansadas, mas o vírus não está”, ponderou.

João Azevêdo ainda destacou as ações do Governo da Paraíba para dar respostas à sociedade com a abertura de novos leitos de UTI e de enfermaria, além das medidas sociais e econômicas. “As nossas decisões são baseadas na ciência. O nosso compromisso, enquanto gestores públicos, é com o cuidado com a vida. Não ficamos apenas nas palavras, mas agimos com responsabilidade e firmeza pelo bem do povo paraibano”, acrescentou.

De acordo com boletim divulgado neste domingo pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Paraíba contabiliza 212.286 casos confirmados da Covid- 19 e 4.356 óbitos. A ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) chega a 72% e de enfermaria, 56%.

Confira aqui o vídeo