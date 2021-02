Decreto do governo da Paraíba é publicado com toque de recolher

A Paraíba contabilizou, nas últimas 24 horas, mais 980 casos confirmados de Covid-19, totalizando 214.207. O número de óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus saltou de 4.379 para 4.404 entre essa segunda-feira (22) e esta terça-feira (23), com mais 25 registros, sendo 17 ocorridos nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Até o momento, 642.423 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados na Paraíba.

Resumo | Últimas 24h na Paraíba

Confirmados: 214.207 (eram: 213.227)

Descartados: 242.542 (eram: 242.325)

Dentre os casos confirmados:

Recuperados: 157.099 (eram: 156.862)

Isolados em casa: 52.262 (eram: 51.544)

Internados: 442 (estável em 24h)

Mortos: 4.404 (eram: 4.379)

Mortos

As vítimas confirmadas pela SES nesta terça-feira (23) são 13 homens e 12 mulheres, com idades entre 35 e 97 anos. Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente; nove não tinham comorbidades.

Até este último boletim, 206 cidades paraibanas registraram óbitos por Covid-19, o que representa 92,37% dos 223 municípios do estado. Os 25 óbitos confirmados neste boletim ocorreram entre residentes dos municípios de Alhandra (2), Areia (1), Brejo do Cruz (1), Cajazeiras (3), Campina Grande (2), João Pessoa (7), Patos (3), Piancó (1), Picuí (1), Santa Rita (1), São Bento (1), São Domingos do Cariri (1) e Tavares (1).

Ocupação de leitos

A ocupação total de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 63%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 77%. Em Campina Grande, estão ocupados 56% dos leitos de UTI adulto, e, no Sertão, 77% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 35 pacientes foram internados nas últimas 24 horas.

Casos por cidade

Cinco municípios concentram 507 novos casos, o que corresponde a 58,16% dos casos registrados nesta terça-feira. São eles: João Pessoa, com 257 novos casos, totalizando 56.746; Campina Grande, com 145 novos casos, totalizando 19.596; Cajazeiras, com 36 novos casos, totalizando 4.506; Cabedelo, com 35 novos casos, totalizando 5.212; Patos, com 34 novos casos, totalizando 8.576.

Vacinômetro

De acordo com o boletim da SES, até esta terça-feira, foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 123.003 doses. Até o momento, 103.312 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 19.691 com a segunda dose da vacina.

Remessas de vacinas contra Covid-19 enviadas à Paraíba

18 de janeiro | 114.846 doses da Coronavac (Instituto Butantan e Sinovac)

24 de janeiro | 36 mil doses da Coronashield (Oxford/AstraZeneca)

25 de janeiro | 16.600 doses da Coronavac

7 de fevereiro | 56.200 doses da Coronavac

