Dom Aldemiro suspende todas as atividades pastorais e celebrações de sacramentos no território da Diocese de Guarabira

Estimados presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, povo de Deus.

Tendo reunido o Conselho Presbiteral de nosso Bispado, em sintonia com o Governo do Estado da Paraíba (Decreto 41.053 de 23 de fevereiro de 2021) e em comunhão com a Arquidiocese da Paraíba, decidimos:

A suspensão de todas as atividades pastorais e celebrações de sacramentos no território da Diocese de Guarabira;

O funcionamento das secretarias paroquiais em expediente normal;

A manutenção das Igrejas e Santuários abertos para visitação e oração pessoal dos fiéis;

A realização de atividades religiosas na Matriz fica autorizada apenas com a presença de no máximo doze (12) membros das equipes de comunicação e liturgia da celebração (cantores, leitores, acólitos) e transmitida pelos meios de comunicação. Recomendamos vivamente, que a Santa Missa Dominical seja transmitida em todas as Paróquias.

Estas recomendações entram em vigor a partir desta data e são válidas até o dia 09 de março de 2021.

A todos, minha bênção.

Guarabira-PB, 23 de fevereiro de 2021.

Dom Aldemiro Sena dos Santos

Bispo Diocesano de Guarabira