Josa da Padaria é o líder da bancada da oposição, declara Renato Meireles

Os vereadores de Guarabira definiram nesta quinta-feira (25) a formação do centrão, uma nova bancada na Casa Osório de Aquino. Com isso, o parlamento passa a contar com três blocos; situação, oposição e centrão. A bancada será liderada pelo vereador Saulo de Biu (MDB).

O bloco ficou definido pelos os vereadores Saulo de Biu (MDB), Marcelo Bandeira, Zé do Empenho e Gerson do Gesso, ambos do PDT. A ideia do grupo é decidir votações importantes e garantir espaço durante as discussões na Casa Osório de Aquino.

Saulo lançou a proposta e buscou o apoio da base pedetista, concordaram e assinaram o oficio criando o bloco de forma definitiva. O centrão de Guarabira conta com vereadores experientes e carregam entre si um longo período dentro do legislativo do município.

Oposição

O vereador Josa da Padaria foi escolhido como líder da bancada de oposição. Renato Meireles, filiado ao Cidadania, sacramentou o nome do ex-prefeito na liderança do bloco.

A bancada é composta por Josa da Padaria, Renato Meireles, Ramon Menezes, Nal do São José e Rosane Emídio. Por outro lado, o bloco situacionista segue sem definir o líder.

Raelson Galdino