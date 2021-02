Roberto Jefferson anuncia filiação de Daniel Silveira ao PTB

Diversos concursos e exames estão sendo suspensos por conta do avanço da contaminação da Covid-19 pelo país. Nesta quinta-feira (25) a Ordem dos Advogados da Paraíba publicou um comunicado da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e a Fundação Getúlio Vargas, sobre a possibilidade de suspender a aplicação do XXXII Exame de Ordem Unificado (EOU), marcada para o dia 7 de março de 2021.

Para a entidade, todos estão preocupados com a garantia da segurança de todos os examinandos e profissionais envolvidos na aplicação da prova, motivo pelo qual, foi providenciado um estudo aprofundado sobre a viabilidade de realização do certame devido, “o agravamento da pandemia de coronavírus no Brasil, com aumento do número de casos e com curva crescente de mortes e a adoção de medidas de contenção da contaminação adotadas por autoridades competentes em várias regiões do país”, diz parte da nota que o ClickPB teve acesso.

De acordo com o Presidente da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, José Alberto Simonetti, no dia 2 de março de 2021, será emitido um comunicado oficial referente a realização da 1ª fase – prova objetiva – do XXXII Exame de Ordem Unificado.

