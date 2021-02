HU de João Pessoa suspenderá cirurgias eletivas e atendimento ambulatorial

Por meio de nota encaminhada à imprensa, a assessoria de Comunicação do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), em João Pessoa, informou que a unidade suspenderá os atendimentos no ambulatório a partir da próxima terça-feira (2).

De acordo com a unidade, a decisão foi tomada em razão do “agravamento da crise de saúde pública enfrentada pelo Brasil, e notadamente pela Paraíba, devido à pandemia de Covid-19 — com aumento no registro de óbitos e de novos casos da doença ao longo dos últimos dias”, diz o texto.

A suspensão acontecerá no período de 2 a 5 de março de 202. A decisão também afeta as cirurgias eletivas. Serão mantidas, no entanto, as cirurgias emergenciais e essenciais.

Confira o texto na íntegra

“Considerando o agravamento da crise de saúde pública enfrentada pelo Brasil, e notadamente pela Paraíba, devido à pandemia de covid-19 — com aumento no registro de óbitos e de novos casos da doença ao longo dos últimos dias, Considerando o estado de calamidade pública vigente em nosso Estado (Decreto nº 40.134, de 20 de março de 2020) e a curva de contágio ascendente, o que sugere o aumento do número de casos nas próximas semanas, Considerando ofício da Secretaria Executiva de Gestão da Rede de Unidades de Saúde da Paraíba sobre planejamento da capacidade operacional dos estabelecimentos de saúde que realizam cuidados especializados no âmbito da emergência provocada pelo SARS-CoV-2, Considerando apelo constante no ofício supracitado e a necessidade de o Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB/Ebserh) ampliar sua colaboração ao enfrentamento da covid-19 em nosso Estado com o redimensionamento da força de trabalho e a expansão da oferta de leitos covid-19 (Enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva – UTI), Considerando o maior risco de infecções pelo vírus SARS-CoV-2 decorrente de possível aglomeração de pacientes não vacinados em locais de espera por atendimento (mesmo com adoção de novos fluxos e medidas de profilaxia pelo HULW-UFPB), O Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB/Ebserh) informa à população paraibana que irá interromper temporariamente, no período de 2 a 5 de março de 2021, os atendimentos ambulatoriais (exceto na Unidade de Pré-Natal) bem como as cirurgias eletivas. Serão mantidas, no entanto, as cirurgias emergenciais e essenciais. O retorno das atividades fica condicionado à evolução do quadro sanitário na Paraíba. Desse modo, está prevista uma reunião de avaliação no dia 5 de março, quando será analisada a medida a ser tomada na semana subsequente. Se houver necessidade de se manter a interrupção da assistência ambulatorial, a mesma conduta de avaliação do cenário será adotada em todas as sextas-feiras vindouras. Caso a suspensão das consultas ambulatoriais persista, o HULW vai oferecer assistência via telemedicina, a partir do dia 8 de março, para pacientes que já sejam atendidos pela instituição. Nesse caso, a forma de agendamento será informada posteriormente. Em face do exposto, o HULW-UFPB/Ebserh solicita a compreensão da população paraibana, e especialmente dos usuários que serão impactados pelas ações adotadas, mas entende que o momento exige esforço de todos, para que o avanço da contaminação pela covid-19 seja contido em nosso Estado”.

