Modelo paraibana representa o Brasil em concurso de beleza na Tailândia

O padre Nilson Nunes, pároco do Santuário Mãe Rainha, no bairro Bessa em João Pessoa, em suas redes sociais fez uma alerta à população sobre o aumento do número de mortes por Covid-19 em João Pessoa e, em seguida, fez um apelo aos paraibanos para que não descuidem das medidas para evitar o contágio pelo vírus.

Durante vídeo publicado em suas redes sociais, padre Nilson relatou ter ficado “impressionado” ao chegar no cemitério Parque da Acácias, localizado no bairro José Américo, em João Pessoa, para acompanhar enterro de um amigo e ter tomado conhecimento que, só no sábado (27), oito pessoas haviam sido enterradas após terem morrido vítimas do coronavírus.

“Imagine nos outros (cemitérios), no interior do nosso Estado e no nosso pais?”, questionou o padre, ao relatar o número de mortes no Parque das Acácias. “Faça a sua parte. Vamos colaborar. Não vamos sair de casa desnecessariamente”, apelou o padre, que ainda avisou aos fieis que, a partir deste domingo (28), não haveriam mais missas por orientação da Arquidiocese da Paraíba e das autoridades em saúde, até que seja determinado o retorno das celebrações religiosas.

