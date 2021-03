Policiais militares auxiliam em parto e amparam bebê recém-nascido em Santa Rita

O deputado estadual Tião Gomes (Avante), disse nesta quinta-feira (25) que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, é o melhor nome da Paraíba para disputar a vaga de senador nas eleições de 2022 numa chapa encabeçada pelo governador João Azevêdo.

De acordo com Tião, por sua liderança indiscutível, experiência administrativa e credibilidade, Galdino reúne as credenciais necessárias e é o nome mais forte para a disputa ao Senado Federal.

Tião Gomes afirmou que já vem trabalhando o nome de Adriano Galdino nas suas bases políticas e a aceitação é acima do esperado.

“Naturalmente, cabe a Adriano avaliar o cenário para 2022 e decidir se enfrenta esse desafio, mas o importante é que ele tem dentro da Assembleia a maioria absoluta dos deputados ao seu lado e a aceitação popular. Acredito que o nome dele fará parte de uma chapa encabeçada por João Azevêdo, rumo à reeleição ao Governo do Estado”, argumenta Tião.

O vice-presidente do legislativo paraibano destacou ainda que Adriano Galdino “é agregador e cumpridor, vem mostrando um excelente trabalho à frente da Casa, já foi prefeito de Pocinhos e tirou a cidade do isolamento e do esquecimento, revelando à Paraíba suas qualidades de gestão, fato que é reconhecido por aliados e adversários”.