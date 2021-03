Secretário de infraestrutura de Guarabira, Murilo Filho, explica o atraso na entrega das casas do residencial Jader Pimentel

A polícia registrou um homicídio no início da tarde desta quarta-feira no bairro do Mutirão, na cidade de Guarabira. A vítima foi identificada como ex presidiário Daniel Tompson. Ele foi morto a tiros quando participava do velório de um morador do bairro, que foi assassinado na noite desta terça-feira(2)nas proximidades da Barragem Tauá em Cuitegi-PB.

Daniel, é acusado de ter assassinado o colega com golpes de faca na região do pescoço. O crime teria sido com requintes de crueldade, a faca ficou encravada o pescoço da vítima.

Segundo informações extra oficiais, o crime supostamente praticado por Daniel, teria revoltado amigos da vítima assassinada na noite anterior.

