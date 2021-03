Casos de coronavírus na Paraíba em 4 de março

Registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que uma em cada grupo de três crianças, com idade entre cinco e nove anos, está acima do peso no País. Observando essa realidade, a deputada estadual Camila Toscano (PSDB) defendeu nesta quinta-feira (4), Dia Mundial da Obesidade, ações que possam contribuir para redução dessa estatística. A parlamentar é autora do projeto de Lei 436/2019 que cria o Cadastro de Obesidade Infantojuvenil nas Escolas de Rede Pública de Ensino da Paraíba.

De acordo com Camila, no Brasil os gastos relacionados ao sedentarismo e a obesidade já alcançaram a marca dos R$ 1,5 bilhão. Um levantamento realizado pelo Governo do Estado mostra que cerca de 10% da população de crianças nesta faixa está acima do peso. Precisamos mudar essa realidade e para trabalharmos as políticas públicas necessárias é essencial a realização desse levantamento nas escolas públicas paraibanas.

O projeto apresentado pela deputada na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) diz que os alunos serão submetidos a avaliação para verificação do estado nutricional, triagem de risco para doenças crônicas e avaliação da capacidade física. “O cadastro conterá todos os dados dos alunos e terá início com informações coletadas no início do ano letivo. Com base na avaliação, a escola alimentará o cadastro de obesidade infantojuvenil, identificando os alunos com desvios do estado nutricional”, explicou Camila.

A matéria diz ainda que o cadastro dos alunos, segundo o projeto apresentado por Camila Toscano, deverá ser enviado às Gerências Regionais de Educação e de Saúde e integrarão um banco de dados único do Estado. Com base nesses dados, o Governo desenvolverá ações e formula políticas públicas com o intuito de solucionar esse problema.

Tramita na Assembleia Legislativa o projeto 209/19, de autoria da deputada, que obriga a contratação de nutricionista nas escolas da rede privada de ensino integral. As instituições de ensino devem ter em seu quadro de pessoal um profissional nutricionista para elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar.

Obesidade – O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade, e oito em cada dez adolescentes continuam obesos na fase adulta.

Dados – A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2025 o número de crianças obesas no planeta chegue a 75 milhões. Já as notificações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, de 2019, revelam que 16,33% das crianças brasileiras entre cinco e dez anos estão com sobrepeso; 9,38% com obesidade; e 5,22% com obesidade grave. Em relação aos adolescentes, 18% apresentam sobrepeso; 9,53% são obesos; e 3,98% têm obesidade grave.