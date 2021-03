Mulheres chefes de famílias vão receber R$375, famílias comuns receberão apenas R$150,00

O Auxílio Emergencial vai ser pago de acordo com a composição familiar. Segundo informações do O Globo, o valor do benefício será de R$ 250. Mas para as mulheres, chefes de família, que têm filhos, o auxílio será de R$ 375. As famílias compostas por somente uma pessoa, receberão R$ 150.

Ainda de acordo com o jornal, os valores do benefício serão pagos em quatro parcelas a apenas um membro da família e não poderão ser acumulados. Segundo O Globo, a estratégia do Governo Federal é atingir maior número de pessoas, um total 46 milhões de famílias. A expectativa é de que o gasto com o auxílio seja entre R$ 35 e R$ 36 bilhões.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna possível o pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial foi aprovada em segundo turno na tarde desta quinta-feira (4) no Senado e segue para Câmara.

Por Redação Portal T5