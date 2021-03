Na PB: vereadora morre de Covid-19 quatro dias após marido morrer da doença

Morreu na Paraíba a vereadora Iranilda Lira, da cidade de Teixeira, no Sertão do estado. Iranilda tinha 47 anos e estava no segundo mandato como parlamentar. Ela foi mais uma vítima da Covid-19 nesta quarta-feira (3) e morreu apenas quatro dias após do marido – Marcos Antônio Alves Martins – também falecer pela mesma doença.

O filho de Nilda, como era popularmente conhecida, também está infectado e segue hospitalizado em observação.

Nilda foi internada no último domingo (28), no Complexo Regional Hospitalar de Patos, também no Sertão do estado. O quadro de saúde foi piorando gradativamente. Ela chegou a ter 90% dos pulmões comprometidos. Marcos, seu marido, havia falecido no sábado (27).

Não houve velório em razão da pandemia. A população da cidade participou de uma carreata para se despedir da vereadora.

