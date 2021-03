‘Boca de Covid’. Estudo identifica sequelas da doença na cavidade oral

Olha o problema aí, meus caros. Uma famosa digital influencer está passando por um perrengue e tanto nestes últimos dias. A celebridade acabou indo para a Unidade de Terapia Intensiva, UTI, por conta de um procedimento estético.

A digital influencer passou no início do mês por uma lipoaspiração, mas o procedimento não deu muito certo. Por conta disso, a moça teve que passar por uma outra cirurgia e, desde então, luta pela vida.

A moça em questão é instagrammer Liliane Amorim. Através de seu perfil no Instagram, a família compartilhou um comunicado explicando tudo o que realmente aconteceu, para fakenews envolvendo o nome da famosa não vir à tona.

“Bom dia a todos. Viemos aqui esclarecer a situação de Liliane. Ela passou por uma cirurgia de lipoaspiração no último dia (09), que não ocorreu como esperado e houveram complicações. Então no dia 15/01, ela deu entrada no hospital novamente e passou por uma nova cirurgia”, iniciou.

