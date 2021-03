Porque existem tantas igrejas se Jesus Cristo é um só?

Há igrejas de todos os tipos e tamanhos, algumas tem bandas de rock, outras tem coros; algumas estão na TV e pregam para milhões, enquanto outras têm uns poucos fiéis, mas porque elas são tantas e tão diferentes? E mais importante o que aconteceu com a Igreja de Jesus Cristo, aquela que ele organizou junto aos apóstolos na sua vida na Terra?

Podemos por vezes nos questionar o motivo de tantas igrejas, elas estão por toda a parte, em nosso bairro podemos contar com várias e cada uma diferente da outra, mas sabemos que Jesus Cristo é um só, então qual o motivo de tantas denominações?

Sabemos que o Senhor não quer que seu povo seja enganado, pois Jesus é o caminho, a verdade a vida.

Assim, podemos compartilhar mensagens gratuitas de maneira remota (ou presencial se preferir), fazendo com que aprenda o verdadeiro significado e saber do amor do nosso Salvador por cada um de nós, que somos filhas e filhos amados de um Pai que está nos céus.

CHAME NO WHATSAPP (83) 99135-5996 OU CLIQUE AQUI E CHAME DIRETO.