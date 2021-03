“Por décadas emprestou sua voz em favor do povo da nossa cidade”, destaca Marcus ao lamentar o falecimento de José Feliciano

O prefeito de Guarabira Marcus Diogo, lamentou em sua rede social o falecimento do radialista José Feliciano da Silva, de 53 anos. “Zé de Orlando” como era conhecido no mundo radiofônico estava internado no Hospital Napoleão Laureano em João Pessoa, onde se tratava de um câncer. A notícia de seu falecimento foi confirmada pela família nesse sábado, 6 de março.

Ícone do rádio, José Feliciano conquistou o carinho e admiração de seus ouvintes como repórter da Rádio Cultura AM e como âncora do programa “Tribuna do Povo”, na mesma emissora, destacando com seu linguajar popular, dando ênfase as matérias da área policial.

