Guarabira: motoqueiro bate em automóvel e é arremessado

Motoqueiro irresponsável, sem habilitação e a moto com o emplacamento atrasado, cruza via no centro de Guarabira e bate em um automóvel. A cena foi registrada por uma câmera de segurança na tarde deste domingo nas imediações do Armazém Paraíba.

O motorista fugiu do local mesmo tendo sofrido um impacto violento e ter sido arremessado. Mais detalhes no Manhã de Notícias desta quarta-feira (10) com @michelemarquestvmidia a partir das 7h.