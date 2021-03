Secretaria de Saúde abre inscrições para vacinação de idosos por drive-thru

O arcebispo da Paraíba, dom Manoel Delson, prorrogou até o dia 24 de março o período de suspensão da participação de fiéis em missas e celebrações. A decisão levou em consideração os altos números de casos e mortes por Covid-19 e o crescimento da ocupação hospitalar na pandemia.

As igrejas continuarão abertas ao público somente para oração pessoal e atendimento individual, com respeito aos protocolos de segurança sanitária contra o novo coronavírus. Missas e celebrações, no entanto, só poderão ser acompanhadas por transmissão virtual.

“Com senso de responsabilidade, o Arcebispo exorta aos fiéis católicos afim de que vivam as limitações, necessárias e assumidas pela Igreja, como um sinal profético de caridade frente as vítimas da Covid-19, seus familiares, e tantos profissionais de saúde, no respeito as recomendações de isolamento social evitando aglomeração e o risco do contágio”.

portalcorreio