Assembleia aprova projeto do deputado Tião Gomes que denomina de Zenóbio Toscano a PB-073 em Sapé

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, durante sessão remota desta quarta-feira (10), o projeto de lei de autoria do deputado Tião Gomes (Avante), denominando de Zenóbio Toscano de Oliveira a rodovia PB-073, no trecho de Sapé à divisa com o Rio Grande do Norte.

Essa é mais uma homenagem do Poder Legislativo estadual, através de projetos do deputado Tião Gomes, que rende justa homenagem ao ex-deputado e ex-prefeito de Guarabira, falecido no dia 14 de junho de 2020. Um político influente, cauteloso, ético no tratar com os bens públicos e admirado por amigos, familiares, correligionários e opositores.

Além desses cargos públicos, o engenheiro Zenóbio Toscano foi Secretário de Estado da Infraestrutura por duas vezes, nos governos de Ronaldo Cunha Lima e Cássio Cunha Lima, e ainda presidente da PBGÁS.

“Essa homenagem que estamos fazendo é muito pequena para a grandeza que foi Zenóbio para nossa Paraíba, não foi só para o Brejo não, foi para todo estado. Tive a satisfação de ser prefeito de Areia no mesmo período em que Zenóbio foi prefeito de Guarabira, fui deputado em 1990 e caminhamos juntos muito tempo, depois veio Léa Toscano e agora Camila Toscano. Guarabira deve muito a Zenóbio que por onde passou fez grandes amigos. A região do Brejo perdeu um grande benfeitor, um grande líder, um grande homem, mas, ele deixou seu legado político bem representado por Léa e Camila. A PB-073 se chamará Rodovia Zenóbio Toscano, como uma forma de nunca esquecermos um dos grandes nomes da política da Paraíba”, disse Tião.

No ano passado, outro projeto do deputado Tião Gomes também denominou de Escola Estadual de Ensino Fundamental Zenóbio Toscano a atual Escola Estadual de Ensino Fundamental John Kennedy, situada na Avenida John Kennedy, no Bairro Novo, em Guarabira, que atende a 1.700 alunos.