Em quase 2 meses, 1.505 crianças de até 9 anos foram diagnosticadas com Covid na PB

Um estudo feito em condições reais em Israel mostrou que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech é 97% eficaz para casos sintomáticos, hospitalizações, quadros graves e mortes. O imunizante também tem eficácia de 94% contra infecções assintomáticas. Ambas as condições foram observadas duas semanas após a aplicação da segunda dose. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (11/3), em um comunicado assinado pelas farmacêuticas e pelo Ministério da Saúde israelense.

A pesquisa foi desenvolvida com base em dados de pessoas que receberam o imunizante em Israel entre 17 de janeiro e 6 de março de 2021. No período, a vacina Pfizer/BioNTech era a única que estava sendo administrada no país e a variante B.1.1 .7 (anteriormente referida como a mutação do Reino Unido) era a cepa dominante.

