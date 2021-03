Policial militar da cidade de Guarabira morre vítima de COVID-19

No Sítio Capim Açú, zona rural de Araçagi-PB, um homem foi assassinado na madrugada deste sábado (13). Por voltas das 02h00 o COPOM foi informado que Sítio Capim Açú teria ocorrido um Homicídio e que havia uma jovem ferida na perna, fato acontecido por volta da meia noite, e como não há sinal de celular, o crime só foi informado a polícia militar neste horário.

Rapidamente o COPOM acionou a guarnição do destacamento comandada pelo Cabo Junior, com apoio da guarnição de Rádio Patrulha do 4º BPM ao comando do Sargento Batista, que com auxílio de um popularconseguiram chegar no local de difícil acesso. Onde em conversa com a esposa da vítima fatal, constatou-se que três indivíduos armados chegaram batendo nas portas e arrombaram uma janela, adentraram e começaram a disparar contra LAERCIO GONÇALO DOS SANTOS, 39 anos, vindo um dos disparos atingir a panturrilha direita da jovem de 18 anos. Em seguida os assassinos roubaram os celulares das vítimas e fugiram com destino ignorado.

Uma guarnição socorreu a jovem ao hospital em Guarabira, enquanto que a outra guarnição isolou o local até a chegada da perícia e GEMOL. Levantamento preliminares colhidos no local do crime dão conta que a vítima tinha envolvimento com crimes, entre eles de Homicídio, e que já estando no semi aberto, havia quebrado o cumprimento do regime da pena.