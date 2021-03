Ex-chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro pagava aluguel de Léo Índio

Ex-chefe de gabinete do então deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) Flávio Bolsonaro (Republicanos), Mariana Mota teria pagado despesas locatárias de um imóvel onde morava Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio (foto em destaque).

De acordo com reportagem do portal UOL Notícias, que teve acesso a dados de quebras de sigilos bancários de investigados no caso da “rachadinha” envolvendo o atual senador, os pagamentos foram feitos ao longo de 2007.

No total, foram cinco transferências, entre fevereiro e agosto, a Norival Dantas, que alugava a quitinete no centro do Rio de Janeiro (RJ) para Léo Índio. O valor variou, por mês, de R$ 460 a R$ 503.

Mariana também teria recebido repasses de outros funcionários do gabinete do filho zero um do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ela é apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como possível operadora do esquema criminoso.

Entre janeiro de 2007 e março de 2008, a chefe de gabinete do deputado recebeu R$ 39 mil, divididos em 15 transferências, do assessor Jorge Luis Souza.

Procurados pelo UOL, Flávio Bolsonaro, Léo Índio e Mariana Mota não se manifestaram. O advogado da chefe de gabinete disse que a defesa não vai se manifestar, uma vez que o processo está sob sigilo. E se mostrou contrário ao “vazamento dessas informações”.

Por sua vez, Norival Dantas reconheceu ter alugado o imóvel para o sobrinho do presidente e disse que Léo Índio pagava o aluguel tanto em espécie como em depósito. Ele disse não saber quem é Mariana Mota.

