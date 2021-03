Paraíba bate recorde e tem 59 mortes por covid em 24 horas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (15/3), para ironizar recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Guedes afirmou que a população está satisfeita com as medidas econômicas, ao que o petista questionou: “Quando você vai ao supermercado, você agradece ao Guedes?”.

“Quando você vai ao supermercado, você agradece ao ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes? Você olha os preços e pensa ‘obrigado’?”, escreveu Lula no Twitter.

Ao falar sobre não ter vaidade e que a população não precisa contar com ele para uma “confusão econômica”, o ministro disse que entra no supermercado e as pessoas o agradecem.

“Não contem comigo para uma possível confusão na economia. Não tenho vaidade, aspirações financeiras. (…) Se a resultante for negativa, ou vou ser demitido, ou me demitir. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Isso me recompensa mais que qualquer elogio”, falou em entrevista ao Jota.