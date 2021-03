Guarabira registra mais mortes por coronavirus

O Governo do Estado da Paraíba preparou uma série de medidas sociais e também restritivas para os próximos dias, visando conter o avanço do novo coronavírus. O anúncio foi realizado na noite desta terça-feira (9). O governador João Azevedo se reuniu com lideranças e especialistas em saúde nos últimos dias. Nesta terça houve reunião com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena.

Entre as medidas do pacote social está a distribuição de 100 mil cestas básicas para a população e de 500 mil cestas básicas aos alunos da rede estadual. Duplicação dos recursos destinados ao Instituto Acolher, que cuida de idosos. Aumento de 50% das refeições fornecidas em restaurantes populares no estado. Distribuição de 60 toneladas de peixe a famílias carentes, mercadorias que deve vir de cooperativas. Aquisição de 500 toneladas de alimentos oriundos da agricultura familiar. Atenção à segurança alimentar da população em situação de rua.

Foi anunciado ainda reajuste do cartão alimentação que atende a 52 mil famílias na Paraíba, o valor passará a ser de R$ 50 por dois meses. Débitos de ICMS de empresas terá 60 meses para parcelamento.

Além disso haverá isenção do pagamento das contas de água para 26 mil famílias que estão inscritas no programa tarifa social nos meses de março e abril. A medida de isenção do pagamento será nos meses de março e abril. Essa medida vai valer para bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e sorveterias. Durante 60 dias também estará suspenso o corte de água para consumo até 10 metros³ por mês.

