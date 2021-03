Policial militar que faleceu por causa da Covid-19 é sepultado com honrarias militares em Guarabira

Amanhã às 08h00 no programa Manhã de Notícias o vigário paroquial, Padre Daniel Lima Andrade, concederá entrevista a apresentadora Michele Marques sobre a grande polêmica da última semana, onde a igreja informou que não abençoará as uniões de casais homossexuais, ainda na conversa o sacerdote falará sobre o ano de São José.

Entenda a polêmica

Nesta segunda-feira, o Vaticano afirmou que, padres e outras autoridades da Igreja Católica não podem abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo e que, se isso acontecer, elas não seriam oficiais. O departamento do Vaticano que é responsável pela doutrina oficial, a Congregação para a Doutrina da Fé, publicou uma resposta a questões levantadas em algumas paróquias sobre o impacto dessas bênçãos, que eram enxergadas como uma sinalização favorável aos gays dentro da Igreja. A resposta da Congregação foi negativa.

Sabe-se que a igreja católica possui muitos fiéis homossexuais, dos quais falam em aceitação dentro da igreja, local que se sentem confortáveis de exercer fé, mas continuam com as práticas não abençoadas pela igreja. Em não abençoar a união por pessoas homossexuais, a igreja católica reafirma a sua doutrina, onde casamento é apenas de homem e mulher, e que a união por pessoas do mesmo sexo não podem ser abençoadas por Deus, no entanto afirmam que não há práticas de discriminação por sexo dentro dos seus recintos.

A igreja foi muito atacada nas redes sociais por esta decisão, no qual indicavam que há vários casos polêmicos envolvendo a homossexualidade dentro do seu clero celibatário.