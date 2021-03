Idosos são mais vulneráveis à reinfecção por Covid-19, diz estudo

Um estudo publicado na revista científica The Lancet nessa quarta-feira (17/3) mostra que os idosos são os mais propensos a sofrerem uma segunda infecção provocada pelo coronavírus.

Os cientistas do Statens Serum Institut, de Copenhague, cruzaram dados de 4 milhões de pessoas da Dinamarca – cerca de 70% da população – com os resultados de mais de 10 milhões de testes para a detecção do coronavírus.

As pessoas com 65 anos ou mais apresentaram uma taxa de proteção contra as novas infecções significativamente mais baixa do que a dos outros grupos etários: de 47%. Enquanto entre as pessoas mais jovens, com até 64 anos, a proteção alcançou cerca de 80%.

O estudo mostrou também que a proteção natural contra o novo coronavírus parece durar cerca de seis meses na maioria dos pacientes da Covid-19. Os autores defendem a vacinação de pessoas previamente infectadas, especialmente dos idosos, que correm maior risco de desenvolverem quadros mais graves da doença.