Governadores cobram de Bolsonaro compra de remédios para intubação

“Temos o levantamento do Conass, que faz um alerta de que já em várias regiões há escassez no abastecimento de medicamentos. Muitos deles, tendo de 0 A 20 dias, no máximo, de estoque. Principalmente, analgésicos, anestésicos e bloqueador neuromuscular”, disse o governador Wellington Dias, que coordena a Temática de Vacina no Fórum de Governadores do Brasil.

“Ou seja, já são 18 estados, por exemplo, que tem dificuldade já com a escassez de bloqueador neuromuscular. E são medicamentos essenciais para o atendimento a quem está sendo tratado em UTI, em leitos clínicos”, reforçou.

Evitar colapso

“Queremos é que se tenha mais do que um monitoramento, que se tenha medidas para aquisição, a nível nacional pelo Ministério da Saúde para distribuição aos estados e municípios, à rede hospitalar. Se for necessário, importação, combinado aqui com a indústria brasileira, também, poder garantir as condições de atendimento emergencial”, continuou Dias.

“O objetivo, é evitar um colapso no abastecimento de pelo menos 11 medicamentos que já faltam para que a gente não tenha um colapso dentro do colapso na rede hospitalar”.

METROPOLES