Homem é preso acusado de abuso sexual contra uma criança de 7 anos

Em Alagoa Grande homem é preso por praticar ato libidinoso com criança de 7 anos de idade. O ato foi filmado e denunciado pelo Conselho tutelar que juntamente com a policial militar foram até o local onde o suspeito ainda se encontrava, sendo levado para a Delegacia Plantonista de Guarabira. Lá, a delegada Maria Solidade o autuou por estupro de vulnerável, crime tipificado pelo 217-a do Código Penal Brasileiro.

Segundo, informações o suspeito embriagava os pais da criança para se aproveitar dela. Foi solicitado exame sexologico para verificar se houve outros abusos sexuais.

Apesar dos pais e do suspeito negarem o fato, acredita a delegada que o crime foi consumado a partir do momento que toca nas partes íntimas dá criança.

o homem de 33 anos foi encaminhado à Cadeia Pública de Alagoa Grande onde fica a disposição da Justiça.