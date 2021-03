Número de municípios em bandeira vermelha quase dobra

O número de municípios da Paraíba com bandeira vermelha quase dobrou, na nova avaliação do Plano Novo Normal. O novo resultado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, neste sábado (20). Antes, eram 8 municípios com bandeira vermelha, agora são 15, segundo apurou o ClickPB. Os que têm bandeira laranja eram 211 e agora são 205. Na bandeira amarela estavam 4 e agora estão apenas três municípios. Nenhum local está com bandeira verde, que significa uma situação mais próxima do normal. As medidas da nova análise entram em vigor na segunda-feira (22).

Para os municípios em bandeiras vermelha e laranja, prevalece o toque de recolher das 22h às 5h e as restrições de funcionamento de comércio e serviços. Municípios como João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita, Cabedelo, Conde, Alhandra, Pombal, Sousa, Monteiro, Mamanguape, Baía da Traição, Lucena estão na bandeira laranja.

Confira os que estão na bandeira vermelha:

Essa é a 21ª avaliação do Plano Novo Normal Paraíba, que conta com análise de dados feita na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para a classificação dos municípios nas quatro bandeiras.

A Paraíba confirmou, neste sábado, 1.300 novos casos de Covid-19 e 45 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. Foram aplicadas 315.159 doses de vacinas contra a Covid-19. A ocupação de UTI’s está em 98% no Sertão, 93% na Grande João Pessoa e 70% em Campina Grande. A média estadual é de 86% de ocupação.

CLICKPB