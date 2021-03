PCdoB apela ao STF para que novo auxílio emergencial seja de R$ 600

Por volta das 23h desta quinta-feira (4) na rodovia PB-057, que liga Guarabira e Araçagi-PB um homem dono de um bar foi preso em flagrante por

descumprimento de medida sanitária e quebra de medida cautelar. Trocando em miúdos, ele foi preso por promover aglomeração de pessoas, em plena pandemia.

Durante a realização da Operação Previna-se, o Copom foi informando que estava ocorrendo aglomeração de pessoas no bar das Meninas as margens na PB 057, nas proximidades do anel viário, saída para Araçagi-PB.

Estiveram no local às guarnições do BOPE, Força Tática e do Corpo de Bombeiros, entre outras guarnições que estavam envolvidas na operação, as quais constataram a veracidade da denúncia, encontrando o bar em pleno funcionamento, atendendo clientes, inclusive presencialmente, que ali se encontravam ingerindo bebidas alcoólicas.

Foi conduzido um homem 28 anos, responsável pelo estabelecimento, assim como, um outro que ali se encontrava com uma tornozeleira eletrônica pertencente a justiça, cuja pessoa, transgredia simultaneamente um compromisso com as medidas judiciais impostas, como também o artigo 268 do Código Penal (descumprir medida sanitária). Os conduzidos foram apresentados ao delegado plantonista, onde foram lavrados os procedimentos legais.

O Corpo de Bombeiros realizou uma inspeção naquele estabelecimento comercial, resultando em 07 dias de interdição em seu funcionamento, em razão de infrações administrativas ali encontradas.