Grupo católico denuncia Ideologia de Gênero infantil na Campanha da Fraternidade

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Araraquara (São Paulo) fechou acordo com a Prefeitura, na última sexta-feira (27), para que o local seja utilizado para leitos de retaguarda no atendimento a pacientes com suspeita do novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria de Saúde, 15 leitos poderão ser instalados no espaço da igreja, que fica em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Xavier. Uma passagem coberta será implantada para conectar a unidade de saúde aos fundos da igreja.

No local será realizada a triagem e realizar exames. Além da parceria com a Igreja de Jesus Cristo e a ampliação no atendimento de seis unidades de saúde da cidade, o município ainda deve implantar um hospital de campanha, com 50 leitos, entre retaguarda e semi-UTI. Esse hospital temporário será na antiga Novamoto, na Rua Domingos Zanin. Covid-19 A doença causada pelo novo coronavírus, a covid-19, ainda não possui casos confirmados em Araraquara. São 31 casos sendo monitorados e aguardando resultados de exames, sendo 14 pessoas ainda internadas. Duas mortes também estão sendo investigadas, segundo o último boletim do Comitê de Contingência do Coronavírus.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 92 mortes e 3.417 casos confirmados oficialmente até esta sexta-feira (25). Fazem parte do grupo de risco idosos (pessoas acima de 60 anos), pessoas com doenças autoimunes, imunossuprimidos, gestantes, lactantes e pessoas com doenças crônicas. Entre os sintomas do novo coronavírus estão febre alta e persistente, tosse, cansaço e falta de ar. Para a prevenção da doença, o Ministério da Saúde recomenda a higienização frequente das mãos (com água e sabão ou álcool gel), manter os ambientes arejados e o isolamento social (prática seguida por diversos países do mundo), evitando aglomerações de pessoas.

