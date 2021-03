Plantão Coronavírus: Governador João Azevedo toma a primeira dose da vacina contra a Covid

A prefeita da cidade de Coremas, Francisca das Chagas, mais conhecida como Chaguinha de Edilson, faleceu na manhã desta terça-feira (23), vítima da covid-19.

”Informamos a todos os amigos da família que nossa mainha nos deixou hoje pela manhã. Agradecemos as orações e as mensagens de carinho de todos. Ainda hoje retornaremos para Coremas.”, escreveram familiares da prefeita nas redes sociais dela, conforme matéria publicada no Clickpb.

Chaguinha de Edilson estava internada no Hospital da Unimed, em João Pessoa, desde o início deste mês de março. Pouco antes de ser diagnosticada com covid-19, ela assinou um protocolo de intenções para aderir ao Consórcio Público que deve ser criado pela Frente Nacional de Prefeitos para adquirir vacinas contra a doença.

A cidade de Coremas encontra-se consternada com a notícia da morte da prefeita.