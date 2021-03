Vereador e funcionária da CMG testam positivo para a COVID-19 e sessão é suspensa

A informação foi confirmada pelo vereador Wilson Filho, presidente da Câmara Municipal de Guarabira, na tarde desta terça-feira ( 23). Numa iniciativa do vereador que firmou parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, vereadores, funcionários e membros do comitê de imprensa foram submetidos ao teste.l, nesta terça-feira.

A surpresa veio com a confirmação de que uma das funcionários e um vereador testaram positivo.

A sessão ordinária de hoje foi suspensa por medida de segurança.