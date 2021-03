Athletico Paranaense divulga nota de falecimento por morte de Fátima Azevedo

O Athletico Paranaense informa, com muito pesar, o falecimento de Maria de Fátima Azevedo, mãe do nosso lateral-esquerdo Márcio Azevedo.

Dona Maria de Fátima faleceu nesta quarta-feira (24), em João Pessoa-PB, vítima de um problema cardíaco. O velório será feito em Guarabira-PB, cidade natal da família.

Infelizmente, essa é a segunda grande perda de Márcio Azevedo nos últimos meses. Em dezembro do ano passado, o pai do lateral faleceu também por um problema no coração.

O jogador foi liberado pelo Clube e está com a família na Paraíba.

O Athletico Paranaense se solidariza com os amigos e familiares de Maria de Fátima, em especial com o jogador rubro-negro, em um momento de tanta dor.

Assessoria Athletico Paranaens