Comerciantes pedem a Bolsonaro correção de rumo na pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Unecs (União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços) e a Frente Parlamentar do Comércio assinaram uma carta aberta para enviar ao presidente Jair Bolsonaro pedindo ações de socorro urgentes e correção de rumos do país na pandemia.

Fazem parte da entidade associações como Abrasce (shoppings), CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) e Anamaco (material de construção).

Eles pedem a criação de um gabinete de crise nacional, a expansão do número de leitos, agilidade na vacinação, maior fiscalização das regras contra aglomerações e uma campanha nacional do Ministério da Saúde para reduzir o contágio. Também falam em medidas de suporte aos estados mais impactados e pequenas empresas atingidas na pandemia, além do retorno do corte de salário e jornada.

A carta ainda afirma que burocracia e falta de planejamento no pagamento do auxílio emergencial prejudicam os pobres e que a população não pode aguentar mais a volta da inflação.