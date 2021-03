Cristiano, dupla de Zé Neto, é internado com Covid-19 no interior de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Base em São José do Rio Preto (SP) com Covid-19. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (24) pela equipe do cantor, que afirma que ele passa bem.

“Informamos que por orientação médica, na manhã dessa quarta-feira (24), o cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi internado no Hospital de Base, localizado em São José do Rio Preto/SP, por precaução em decorrência a algumas complicações da Covid-19”, afirma comunicado publicado nas redes sociais dos cantores.

“O sertanejo, que há alguns dias testou positivo para o vírus, apresentou oscilação em sua saturação e por esse motivo os médicos decidiram interná-lo para monitorar e evitar algum tipo de agravamento em seu estado de saúde”, prossegue o texto. “Cristiano está bem e agradece a todos pelo carinho e orações.”

Cristiano recebeu o diagnóstico da doença causada pelo coronavírus no último dia 17. A mulher, a sogra e os filhos dele também tiveram a doença. No sábado (20), ele falou sobre a doença nas redes sociais.

“Foram dias de angústia, de incerteza, tentando amenizar a situação, muitos me perguntando ‘cadê a Paula’ e hoje eu digo, a Paula teve alta, ficou internada por vários dias, precisou de oxigênio, mas já está de volta ao nosso lar, venceu a Covid-19”, comemorou ao publicar um vídeo com a volta da esposa dele para casa. “E logo sei que voltaremos pra buscar sua mãezinha, meu amor.”

“Vivemos dias difíceis, acompanhei a luta e exaustão das equipes medicas e enfermeiros”, lembrou na ocasião. “Devemos levar a Covid mais a sério, digo isso por mim, por nós, aos meus amigos, aos meus seguidores: ‘Se cuidem’. Se tiver recursos fique em casa, mas se precisar sair pra buscar o seus sustento, se cuide e que Deus lhe acompanhe a cada novo dia, te protegendo de todo mal e perigo, e que ele guarde sua família.”

No ano passado, Zé Neto também teve Covid-19. Em junho, ele procurou atendimento também no Hospital de Base de São José do Rio Preto após apresentar sintomas como tosse, espirro e febre.

“Eu fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa com Covid, no pior estágio, sofre”, afirmou nas redes sociais na época. “Meu pai foi assintomático. Queria até ter falado antes para vocês, mas meu estado de saúde não permitiu. Quero agradecer pelas palavras de conforto.”