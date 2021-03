Em 1 ano, Guarabira soma 6332 casos de covid-19 e 92 mortos

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT), divulgou o edital com 1.125 vagas em cursos técnicos distribuídos em 27 municípios paraibanos. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23).

Os cursos serão ofertados pelos programas Pronatec-PB e Mediotec-PB. Os alunos selecionados para as vagas receberão uma bolsa equivalente a R$ 2 por hora de aula que estiverem presentes. As cargas horárias totais dos cursos variam entre 800 e 1200 horas.

Os interessados na seleção devem ser estudantes da Rede Pública Estadual que estejam cursando a primeira, segunda ou terceira série do ensino médio e com idade entre 15 a 19 anos completos no início das aulas.

Os estudantes que estejam cursando a primeira e a segunda série poderão fazer a inscrição nos cursos com carga horária igual a 800 horas, 1000 horas e 1200 horas. Já os estudantes que estejam cursando a terceira série do ensino médio poderão optar pelos cursos com carga horária igual a 800 horas e 1000 horas.

As inscrições podem ser feitas através do site do Mediotec. Os interessados podem se inscrever a partir desta terça-feira (23) até o próximo dia 16 de abril.

Cursos

Os cursos oferecidos serão os de: Técnico em Administração, Técnico em Confeitaria, Técnico em Contabilidade, Técnico em Eventos, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Marketing, Técnico em Programação de Jogos Digitais e Técnico em Segurança do Trabalho. A quantidade de vagas por curso está disponível em http://bit.ly/MediotecPB2021.

Cidades

Os municípios onde os cursos serão ofertados são: Bonito de Santa Fé, Boqueirão, Cabedelo, Cacimba de Dentro, Cajazeiras, Campina Grande, Conceição, Conde, Curral de Cima, Guarabira, Gurjão, Itaporanga, João Pessoa, Junco do Seridó, Lucena, Mamanguape, Mataraca, Monteiro, Patos, Pedro Régis, Pocinhos, Rio Tinto, São José de Piranhas, Sousa, Sumé, Tavares e Uiraúna.

Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei nº 12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. Ao todo, o investimento para a oferta das 1.125 vagas será de R$ 10,9 milhões.

O Mediotec, por sua vez, é uma das ações do Pronatec para formação de técnicos durante o ensino médio, ou seja, os alunos receberão dois diplomas na conclusão dos estudos. A gestão administrativa e pedagógica do Pronatec e do Mediotec é exclusivamente estadual, por meio da Secretaria de Estado de Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT).

