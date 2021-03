Adriano celebra volta da Operação Carro-Pipa: “luta da ALPB em prol do povo paraibano”

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, celebrou o repasse de mais de R$ 62 milhões do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) para o Ministério da Defesa, que garantirá o pagamento e a retomada da Operação Carro-Pipa em toda região do Semiárido. Para Adriano, essa foi uma luta e uma vitória dos parlamentares paraibanos que lutaram e pleitearam junto ao Governo Federal a retomada do abastecimento de água nos municípios paraibanos, que sofrem com a estiagem.

“Nos últimos dias temos empenhado esforços para que a população paraibana não fosse prejudicada com a paralisação da Operação Carros-Pipa. Debatemos, discutimos, fomos atrás do Governo Federal e do Exército Brasileiro fazer apelo para a retomada desta iniciativa e hoje tivemos a confirmação de que os pipeiros serão pagos e enfim o abastecimento de água volte a ocorrer e, assim, amenizar a vida de milhares de paraibanos, que já estão sofrendo com a pandemia”, resumiu.

Na sessão ordinária da Assembleia no último dia 17, a Mesa Diretora preparou um documento assinado por todos os deputados que foi encaminhado ao comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal Pujol, solicitando a continuidade da Operação Carro-Pipa.

Na última quarta-feira (24), o presidente da Casa Epitácio Pessoa conversou por telefone com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que confirmou a retomada das ações para que a água seja levada a todos os recantos do Semiárido através dos caminhões pipa.

“Conversamos por telefone e o ministro me confirmou o repasse dos recursos para que o Ministério da Defesa pague em até 48 horas os pipeiros e a operação possa enfim ser retomada”, destacou Adriano, ressaltando ainda a intermediação do senador Veneziano Vital do Rêgo para esta reunião remota.

Adriano recordou que o Exército Brasileiro também já havia sinalizado para o retorno da Operação Carro-Pipa em todo o estado da Paraíba, em atendimento à solicitação encaminhada pela ALPB a todas as autoridades envolvidas com o Programa Emergencial de Distribuição de Água.