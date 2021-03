Polícia prende suspeito de saquear casa de Carlinhos do Paredão logo após ele e a esposa morrerem de covid-19

A Polícia Civil da Paraíba apreendeu equipamentos furtados da casa de Carlinhos do Paredão e prendeu três pessoas envolvidas no crime, sendo um participante do furto e outros dois por receptação, por serem donos de equipadoras de veículos e estarem de posse dos produtos furtados. As prisões aconteceram no final da tarde de terça-feira (23) na cidade de Campina Grande, mas só foram divulgadas nesta quinta-feira (25).

O furto ficou bastante conhecido e chamou a atenção da sociedade por ter sido praticado na casa do Carlinhos do Paredão, em Cajazeiras, no mesmo dia do sepultamento dele e de sua esposa, ambos mortos em decorrência de complicações da Covid-19.

“O fato aconteceu na madrugada do dia 23 de fevereiro de 2021, ocasião em que elementos não identificados adentraram à oficina de Carlinhos do Paredão e subtraíram diversos aparelhos de som. Não bastasse esse fato lamentável, Carlinhos e sua esposa foram sepultados no final da manhã do dia 23 e, no mesmo dia, no período noturno, os indivíduos praticaram o delito”, destacou o delegado Glauber Fontes, da Seccional de Polícia Civil de Cajazeiras

Segundo o delegado, a ação aconteceu com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande e de policiais civis do setor de inteligência da Polícia Civil, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal.

“Ao darmos cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 1ª vara da Comarca de Cajazeiras contra um dos suspeitos, localizamos também os receptadores que são proprietários de uma loja equipadora de veículos em Campina Grande, realizando também as prisões desses últimos por receptação”, explicou Glauber Fontes.

Os presos estão sendo ouvidos pela Polícia Civil e, após os procedimentos de praxe, como exame de corpo de delito, ficarão à disposição da Justiça.

A população pode colaborar com a Polícia Civil fazendo qualquer tipo de denúncia através do número 197 (Disque-Denúncia). A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Mesmo que o denunciante queira se identificar sua identidade será mantida em absoluto sigilo pela Polícia Civil.