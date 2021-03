PM encerra festa de aniversário e participantes caminham até a delegacia na PB

A Polícia Militar da Paraíba encerrou uma festa de aniversário que acontecia na noite desta sexta-feira (26) em uma chácara, na cidade de Princesa Isabel, Sertão do estado. De acordo com informações da corporação, cerca de 26 pessoas participavam do evento.

Aa ação faz parte da Operação Previna-se, que acontece em todo o estado da Paraíba e visa fiscalizar se o decreto está sendo cumprido. A operação está sendo executada durante a vigência do decreto que traz medidas para conter o avanço da covid-19.