Presidente de A Igreja de Jesus Cristo faz um convite para o Domingo de Ramos

Nesta quarta-feira (17) o Centro Dom Bosco, autor de outras denúncias contra a campanha da fraternidade, divulgou um novo vídeo com denúncias graves, e identifica livros recomendados pela CF 2021 com conteúdo que promove a Ideologia de Gênero para crianças e jovens. Assista a denúncia…

“Revolucionários infiltrados no CONIC e na cúpula da atual gestão da CNBB incluíram a ideologia de gênero e demais pautas extremistas identitárias no texto-base. O objetivo é claro: usar a Campanha como instrumento para ideologizar todas as dioceses do Brasil.

Mas a aliança CONIC-CNBB não parou por aí. Eles criaram um material específico para perverter as almas das nossas crianças. Conheça o Kit Gay da Campanha da Fraternidade e resista. Compartilhe este vídeo para barrarmos a implantação da ideologia de gênero nas catequeses de nosso país. Viva Cristo Rei!”