Sudema suspende atividades administrativas até o dia 2 de abril

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) divulgou neste sábado (27) que todos os prazos administrativos estão suspensos até o dia 2 de abril.

De acordo com o comunicado, não haverá expediente na autarquia nesse período e que somente o trabalho de fiscalização ambiental será mantido, por estar vinculado à segurança pública. As atividades serão retomadas normalmente no dia 5 de abril.

A medida está contida na Portaria da Sudema/DS/018/2021, em atendimento à Medida Provisória do Governo do Estado n. 295, de 24 de março de 2021, e ao Decreto n. 41.120, publicado no Diário Oficial de 26 de março de 2021, como forma de diminuir a circulação de pessoas e conter a propagação do novo coronavírus.

As denúncias de crimes ambientais podem ser feitas por meio do telefone de plantão (83) 98844-2191