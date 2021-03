Câmara de João Pessoa lança licitação para compra de 35 iPhones com pacote ilimitado de internet por quase meio milhão de reais

Em plena crise social e econômica gerada pela pandemia da Covid-19, a Câmara Municipal de João Pessoa irá gastar quase meio milhão de reais para comprar 35 celulares Iphone que serão destinados aos vereadores e ao presidente. Pelo visto há mais fãs da Apple dentro da Casa Napoleão Laureano do que se pode imaginar.

Uma licitação foi lançada para a aquisição dos aparelhos que possuem tecnologia das mais avançadas no segmento de smartphones. Haverá também a garantia de um pacote ilimitado de internet. No documento da licitação, estão descritos as exigências enquanto as características dos aparelhos que devem possuir no mínimo a versão IOS14, câmera dupla ultra e grande angular 12 megapixels, capacidade de armazenamento de 128 GB, entre outros detalhes requisitados. Cada celular contendo tais capacidades é comercializado com valor mínimo de cerca de R$ 3 mil reais.

A informação foi veiculada em primeira mão no programa Arapuan Verdade, desta segunda-feira (29). C. No documento da licitação, é previsto ainda a possibilidade de renovação dos aparelhos por parte de seus proprietários.

Confira o documento a seguir: