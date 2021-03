SMS irá realizar nesta quarta (31), um "Drive-thru de vacinação para Idosos a partir de 60 anos

Um sargento da Polícia Militar salvou a vida de uma menina de apenas 1 mês, que se engasgou com leite materno e já estava perdendo os sinais vitais, na noite desse domingo (28), na comunidade Bela Vista, que fica no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa. Graças ao socorro rápido do sargento Sérgio Luiz Santos Gonçalves, a história não teve um final trágico.

Os primeiros atendimentos foram prestados com todos os cuidados. O policial, que tem 30 anos de serviço e pela primeira vez passou por uma situação como esta, colocou a bebê de bruços em cima do seu braço e fez compressões no meio das costas da criança. A menininha foi se reanimando e a cena emocionou não só os familiares da criança, mas a todos os policiais que ali estavam. Clarisse – nome que significa brilhante – foi salva.

A bebê foi levada para receber atendimento no Hospital Infantil Arlinda Marques, em Jaguaribe, e os policiais saíram de lá com um sentimento de gratidão por estarem no lugar certo e na hora certa de salvar a vida da menina