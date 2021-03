Vídeo: homem morre e outros dois ficam feridos em tiroteio na capital

Começa nesta terça-feira (30) o pagamento dos servidores públicos estaduais, referente ao mês de março. Neste primeiro dia recebem aposentados, pensionistas e reformados, enquanto na quarta-feira (31), é a vez dos servidores da ativa, da administração direta e indireta.

O governador João Azevêdo comentou que mais uma vez o Estado, com grande esforço, garante o pagamento dos servidores no mês trabalhado. “Estamos cumprindo o compromisso assumido, de tentar ao máximo, mesmo diante dessa pandemia, manter o pagamento do funcionalismo em dia”, frisou o governador.

Calendário

30/03 – aposentados, pensionistas e reformados;

31/03 – servidores da ativa (administração direta e indireta).