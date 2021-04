​Donos de bares e restaurantes realizam carreata nesta quinta-feira pela volta do atendimento ao público na Paraíba

Comerciantes e donos de bares e restaurantes em João Pessoa e Campina Grande realizarão uma carreata nesta quinta-feira (1) pela volta do atendimento ao público. O ato terá concentração a partir das 14h, na Praça dos Três Poderes, no Centro de João Pessoa, e seguirá pelas principais vias da cidade.

O segmento atua apenas com delivery e drive-thru, sem poder abrir as portas, desde a última sexta-feira (26) quando foi publicado o decreto antecipando os feriadões na Paraíba como medida de bloquear o avanço da contaminação pela Covid-19.

De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa (SEHA-JP), Graco Parente, em entrevista ao ClickPB, na tarde desta quinta-feira (31), o segmento cobra das autoridades o entendimento de que não são culpados pela proliferação do vírus da Covid-19. “Queremos mostrar a sociedade que nós conseguimos trabalhar sem trazer nenhum impacto ao crescimento da pandemia em nosso estado”, relatou.

Segundo Graco, esse foi o segmento mais castigado desde o início da pandemia com as medidas restritivas. “Nossa situação, assim como toda a atividade econômica, foi a primeira a ser gravemente afetada. Temos que conciliar a atividade econômica com o enfrentamento ao vírus.Nossa esperança é que voltemos ao normal já na segunda-feira”, explicou.

Ele ainda destacou que o governo, recentemente, atendeu dois pleitos feitos pela categoria com a suspensão do pagamento do ICMS e, agora, da taxa da Carteira de Habilitação para os motoboys. “É bem verdade que foram atitudes de sensibilidade do governo. Mas esperamos que, como bem disse o próprio governador, a partir de semana que vem que poderia flexibilizar o funcionamento das atividades comerciais”, reforçou.